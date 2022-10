Ada Germen: 'Avrupa'da kupaya talibiz'

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları'nın smaçörü Ada Germen, "Voleybolun Türkiye'de yükselişi inanılmaz. Eskiden voleybolcuyuz dediğimizde kuralları nedir diye soruları cevaplarken bulurduk kendimizi. Şimdi ise yolda görenler koşarak yanımıza geliyorlar ya da voleybolcuyuz dediğimizde gözleri parlıyor" dedi.



"AVRUPA'DA KUPAYA TALİBİZ"



Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları'nın smaçörü Ada Germen, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Avrupa ve ligde yeni sezon hedeflerinin zirve olduğunu belirten smaçör, "Yoğun ve bol antrenmanlı bir süreç oluyor. Bazı arkadaşlarımız milli takımlarından dolayı aramıza geç katıldılar. Tam takım antrenmanlara başladığımızda ise saha içi uyum konusuna çok çalıştık. Bence herkesin keyif aldığı, verimli bir süreç oluyor. Kupa maçlarından kayıpsız ayrılmanın da lig öncesinde bize iyi bir motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Bu sene hedef her sene olduğu gibi çok yüksek! Avrupa'da kupaya, ligde ilk 3'e talibiz" şeklinde konuştu.



"VOLEYBOLUN TÜRKİYE'DEKİ YÜKSELİŞİ İNANILMAZ"



Ankara başta olmak üzere Türkiye'de özel bir voleybol seyircisinin oluştuğunu söyleyen Germen, "Ankara seyircisi her zaman çok özel olmuştur. Küçükken maçlara gittiğimde bile zar zor yer bulabiliyordum. Düşünün kaç yıl öncesi. Bence taraf tutmaktan ziyade iki rakibin de oynadığı voleyboldan, güzel hareketlerinden, rallilerden keyif almasını çok iyi biliyorlar. Onları farklı kılan bu. Voleybolun Türkiye'de yükselişi inanılmaz. Eskiden voleybolcuyuz dediğimizde kuralları nedir diye soruları cevaplarken bulurduk kendimizi. Şimdi ise yolda görenler koşarak yanımıza geliyorlar ya da voleybolcuyuz dediğimizde gözleri parlıyor. Özellikle küçük kardeşlerimizin bu sevgisi, ilgisi, ailelerin yönlendirmeleriyle voleybolu çok çok daha ileriye taşıyacak. Bunun için çok mutluyuz" diye konuştu.



"HEDEFİM HER ZAMAN TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK"



Takımına katkı vermenin en büyük hedefi olduğunu söyleyen Germen, "Bireysellikten ziyade kendimi hep takım oyuncusu olarak gördüm. Şu anki en büyük isteğim ve hedefim takımıma elimden gelen desteği vermek. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek. Herkesin hayalidir milli takım ve öyle bir görev verilirse de gurur duyarım" açıklamasında bulundu.



"SEZONA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"



Ligin ilk maçını kazanarak sezona girmek istediklerini söyleyen Germen, "Aydın Büyükşehir, güçlü rakiplerimizden biri. Kupada oynadığımız maç, bizim için güzel bir hazırlık oldu. Bizim takımda ilk maç ya da ikinci maç yoktur. Her maçı tam konsantreyle oynamaya çalışıyoruz. O yüzden sadece kazanmaya ve lige galibiyetle başlamaya odaklıyız. Umarım keyifli ve başarılı bir sezon olur bizim için" dedi.





