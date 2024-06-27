Ada'dan Wan-Bissaka'ya Sacha Boey benzetmesi!

Sağ bek için Galatasaray'da yakından takip edilen Aaron Wan- Bissaka, İngiliz medyasının da ilgisini topluyor. 26 yaşındaki Bissaka'nın Sacha Boey gibi parlayabileceği vurgulandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ada'dan Wan-Bissaka'ya Sacha Boey benzetmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2024 10:12
Transfer çalışmaları kapsamında sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da Aaron Wan-Bissaka ismi ağırlık kazandı.

Ada basını da 26 yaşındaki yıldızın sarı kırmızılılara gitmesi durumunu yakından ediyor.

''SACHA BOEY GİBİ PARLAR''

İngiliz medyasında yapılan analizlerde Bissaka'nın Sacha Boey gibi parlayabileceği ve yeniden adından söz ettirebileceği vurgulanıyor. Özellikle Sacha Boey'in Galatasaray'da performansını artırarak Bayern Münih'e gitmesi ve Sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarılar dikkat çekildi. Bissaka'nın da benzer şekilde kariyerinde yeniden yükselişe geçebileceği aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİĞİ

İngiliz sağ bek bu sezon Premier Lig'de 22 maçta bin 782 dakika süre alıp 2 asist yaptı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery