Ada'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk kötü haber

OZAN TUFAN NE YAPACAK?

Sezon başında Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın durumu belli oldu.Sezon başında büyük umutlarla İngiliz ekibine transfer olan 27 yaşındaki Milli futbolcu, istenileni verememiş ve Fenerbahçe'ye geri gönderilmişti.İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon Euro ödeyerek zorunlu olarak Ozan Tufan'ı kadrosuna katacaktı.Sezonun ikinci yarısında Watford ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya sarı lacivertlilere geri dönen Ozan Tufan Teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Milli oyuncu gelecek sezon kadroda düşünülmüyor ve kulüp arayışlarını sürdürüyor. Futbolcunun Beşiktaş ile anlaştığı haberleri basına yansımıştı.Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonunda Bursaspor'dan gelen Ozan Tufan sarı lacivertli formayla toplam 182 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atmayı başaran futbolcu, 24 asist yaptı. 65 kez Türkiye A Milli Takımı'nda yer alan Ozan Tufan 9 kez ağları havalandırmayı başardı.