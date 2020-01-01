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AD, LeBron'un yaş günü kutlamasıyla ilgili: "Yasakları ihlal etmek istemeyiz"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı LeBron James'in doğum gününü kutlama konusunda herhangi bir yasağı ihlal etmek istemediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı LeBron James'in doğum gününü kutlama konusunda herhangi bir yasağı ihlal etmek istemediklerini söyledi.

Davis, Lakers'ın yarın James'in 36'ncı doğum gününü kutlamak gibi bir planı olup olmadığı konusunda konuştu.

AD, muhabirlere verdiği demeçte, koronavirüs salgınıyla ilgili NBA protokolleri nedeniyle kendisinin ve takım arkadaşlarının yapabileceği pek bir şey olmadığını belirtti:

"Tüm kurallar ve kısıtlamalar nedeniyle gerçekten yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu yasaklar ihlal eden ve kenarda oturmak zorunda kalan adamlar olduğunu görmüştük. Kesinlikle hiçbir kuralı ihlal etmek istemiyoruz."

AD ve James, Lakers ile beraber yarın deplasmanda San Antonio Spurs ile karşılaşacak.


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