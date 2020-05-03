Acun Netflix ne zaman, Exatlon yayını var mı

Acun Netflix Exatlon yarışmasının yayınlanacağı tarih belli oldu. Exatlon yarışmasının Netflix'te yayınlanacağı tarih 3 Temmuz 2020 olacak. Uzun bir süredir Türkiye'de ve Türkçe içerikler üreten dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik platformu Netflix, 2020 yılında yayınlanacağı Türkçe dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Listede Exatlon Challenge da kendisine yer buldu. Böylece Acun Medya'nın Netflix ile anlaştığı kesinleşti.

03 Mayıs 2020 03:31
Acun Netflix ne zaman, Exatlon yayını var mı
Acun Ilıcalı yapımı Exatlon'un Netflix'te yayınlanacağı tarihin hangisi olacağına dair bilgilendirme yapıldı. Ünlü Türk Youtuberların yarıştığı programın ekranlarda gösterimde olacağı tarih 3 Temmuz. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformu Netflix'te ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da Netflix'te yayınlanacak. Yarışmacılar Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

3 Temmuz 2020 günü Acun Ilıcalı yapımı Exatlon Netflix platformunda yayınlanacak.


EXATLON CHALLENGE TANITIM FİLMİ, EXATLON FRAGMAN

EXATON CHALLENGE TÜRK YOUTUBERLAR KİMLER?

Exatlon Challenge Türkiye kadrosu:
Buse Plan
Barış Erdoğan
Uras Benlioğlu
Doğan Kabak
Burce Yağmur Karabal
Zeynep Aleyna Şen
Dilan Ay
Buğra Kazancı
MiaFitz
Hayrettin
Mendebur Lemur
Öykü Berkan
AğırSağlam (Furkan Kaya)
Elanur
Furkan Yaman
Dilara Aydın
Oğuzhan Uğur (Sunucu)
Orkun Işıtmak (Sunucu)



EXATLON CHALLENGE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te yayına başlayacak.

SUNUCU HAYRETTİN

Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan Reklamcılığı okurken sınıftan bi' grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları 'Kral Übü' oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti'ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.



Zeynep Aleyna Şen

Youtube kanalında Makyaj/Vlog içerikleri yayınlayan Zeynep Aleyna Şen, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanıyor. Zeynep Aleyna Şen, bir dönem eğitim amacıyla İngiltere'de kaldı.

Öykü Berkan

YouTube kanalında paylaştığı videolar ve Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Öykü Berkan, 2001 yılında dünyaya geldi. Öykü Berkan özellikle Zeynep Sey'in yazmış olduğu "Siyahın Buruk Tebessümü " isimli kitap kapağının modeli olarak tanındı.

Uras Benlioğlu

Uras Benlioğlu 16 Şubat 1982 doğumlu. 37 yaşındaki Youtuber Uras Benlioğlu, ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalına sahiptir. Abone sayısı 2,59 MN. Görüntülenme sayısı ise 632.765.632. Uras'ın Instagram hesabında ise 565K takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50K.

Furkan Yaman

Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015'ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube'da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.



Gözde Demiral

Gözde Demiral namıdiğer MiaFitz, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yedi yaşından beri tiyatro eğitimi aldı ancak 2017 yılında bırakmak zorunda kaldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sinema ve dijital medya bölümünden mezun oldu.

Furkan Kaya

Ağır Sağlam isimli kanalın yayıncılarından birisi olan Furkan Kaya, Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. Kuvvet, kondisyon ve postür düzeltici egzersizler eğitmeni olan Furkan Kaya, Powerlifting ve Strongman sporcusudur.

Dilan Ay

Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Dilan Ay'ın hayatına dair bilgileri derledik. Aslen Mardinli olan Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı.



Diğer Haberler

Hıdırellez kutlamak günah mıdır? Gündem

Hıdırellez kutlamak günah mıdır?
Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı Beşiktaş

Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı
Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu Beşiktaş

Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu
Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe

Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması
Hıdırellez hangi gün dilek tutulur Gündem

Hıdırellez hangi gün dilek tutulur
Hıdırellezde neler yapılması gerekir Gündem

Hıdırellezde neler yapılması gerekir
2020 Hıdırellez ne yapılması gerekir Gündem

2020 Hıdırellez ne yapılması gerekir
Cyle Larin'e PAOK talip oldu Beşiktaş

Cyle Larin'e PAOK talip oldu
5 Mayıs Hıdırellez nasıl dilek dilenir Gündem

5 Mayıs Hıdırellez nasıl dilek dilenir
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok