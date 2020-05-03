Acun Netflix ne zaman, Exatlon yayını var mı

Acun Ilıcalı yapımı Exatlon'un Netflix'te yayınlanacağı tarihin hangisi olacağına dair bilgilendirme yapıldı. Ünlü Türk Youtuberların yarıştığı programın ekranlarda gösterimde olacağı tarih 3 Temmuz. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformu Netflix'te ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da Netflix'te yayınlanacak. Yarışmacılar Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.3 Temmuz 2020 günü Acun Ilıcalı yapımı Exatlon Netflix platformunda yayınlanacak.Exatlon Challenge Türkiye kadrosu:Buse PlanBarış ErdoğanUras BenlioğluDoğan KabakBurce Yağmur KarabalZeynep Aleyna ŞenDilan AyBuğra KazancıMiaFitzHayrettinMendebur LemurÖykü BerkanAğırSağlam (Furkan Kaya)ElanurFurkan YamanDilara AydınOğuzhan Uğur (Sunucu)Orkun Işıtmak (Sunucu)Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te yayına başlayacak.Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan Reklamcılığı okurken sınıftan bi' grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları 'Kral Übü' oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti'ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.Youtube kanalında Makyaj/Vlog içerikleri yayınlayan Zeynep Aleyna Şen, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanıyor. Zeynep Aleyna Şen, bir dönem eğitim amacıyla İngiltere'de kaldı.YouTube kanalında paylaştığı videolar ve Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Öykü Berkan, 2001 yılında dünyaya geldi. Öykü Berkan özellikle Zeynep Sey'in yazmış olduğu "Siyahın Buruk Tebessümü " isimli kitap kapağının modeli olarak tanındı.Uras Benlioğlu 16 Şubat 1982 doğumlu. 37 yaşındaki Youtuber Uras Benlioğlu, ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalına sahiptir. Abone sayısı 2,59 MN. Görüntülenme sayısı ise 632.765.632. Uras'ın Instagram hesabında ise 565K takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50K.Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015'ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube'da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.Gözde Demiral namıdiğer MiaFitz, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yedi yaşından beri tiyatro eğitimi aldı ancak 2017 yılında bırakmak zorunda kaldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sinema ve dijital medya bölümünden mezun oldu.Ağır Sağlam isimli kanalın yayıncılarından birisi olan Furkan Kaya, Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. Kuvvet, kondisyon ve postür düzeltici egzersizler eğitmeni olan Furkan Kaya, Powerlifting ve Strongman sporcusudur.Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Dilan Ay'ın hayatına dair bilgileri derledik. Aslen Mardinli olan Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı.