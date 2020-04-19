Acun neden sinirlendi (Survivor son bölüm özeti)

Survivor yarışmasının yapımcısı ve kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sinirlendiği görüntüler büyük dikkat çekti. Sinirlendiği görülen ünlü yapımcı, program sunucusu ismin Ünlüler takımının yaptığı itiraza cevap verme anları çok konuşuldu. Özellikle o anlar izleyiciler tarafından şok etkisi yarattı ve gerçekten Survivor'ın en unutulmayacak anlarından birisi yaşandı. İşte haberimizde ayrıntıları bulabilirsiniz...Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 18 Nisan akşamı ekranlara geldi. Survivor'un izleyici karşısına çıkan bölümünde, Acun Ilıcalı'nın Ünlüler takımına "Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz." dediği sözler dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında oldukça sinirli görünen Acun Ilıcalı'nın yarışmacılarla neden tartıştığı ise merak ediliyor. İşte, o olayla ilgili ayrıntılar.Ünlüler takımında başta Sercan ve Ersin Korkut'un itirazları üzerine Acun Ilıcalı olaya dahil oldu. Ilıcalı, "Ne oldu? Sorun ne, merak ettim. Neye itiraz ediyorsunuz?" diyerek, ünlüler takımının bench'ine gitti.Ersin Korkut'un "Bizim de ritim kaçıyor. Burada neden durduruyorsunuz? Biz buna itiraz ediyoruz" cevabını verdi.Ünlü televizyoncu Ilıcalı, "Hepiniz oradasınız. Hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz" dedi.Acun Ilıcalı, "Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan, sizi yaptığınız en büyük ayıplardan biri" şeklindeki sert sözleri dikkat çekti.Survivor'un fragmana Acun Ilıcalı'nın ünlüler takımına gösterdiği sert tepki damga vurdu. Dokunulmazlık için gönüllüler takımı ile karşı karşıya gelen ünlüler, oyunun yarısında 'ritmimiz bozuluyor' dedi. Sercan Yıldırım'ın sesi yükselince duruma Acun Ilıcalı müdahale etti."Sorun ne merak ettim" diyerek ünlülerin yanına giden Ilıcalı, "Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan en büyük ayıplardan" biri diye bağırdı.