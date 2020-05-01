Acun Medya İrem Kanan kimdir, nereli

İrem Kanan Acun Medya'da önemli görevler alan isimler arasında bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın samimi arkadaşı ve aynı zamanda Acunn Medya'nın yöneticilerinden olan İrem Kanan kimdir, nereli ve kaç yaşında denerek son zamanlarda ilgiyle merak edilen isimler arasına girdi. İyi futbol ve voleybol oynadığını tüm Türkiye gördü. Kanan'nın medya kuruluşunda yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu öne sürülürken TV8'in birçok projesinde imzası olan isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

01 Mayıs 2020 20:03
Acun Medya İrem Kanan kimdir, nereli
Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor. Oynadığı maç esnasında sunucunun anlatış tarzından bazen de İrem Karan olarak algılanır; ancak gerçek adı Ahmet İrem Kanan'dır. Dominik'te Acun Medya ile yarışmacılar arasında düzenlenen "ayak tenisi maçları"nda Acun Medya takımında İrem her zaman yer alıyor. İrem, gösterdiği başarılı performansla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
İREM KANAN YORUMU

"Acun Medya'nın gizli güçlerindendir. torpille falan değil tırnaklarıyla kazıyla kazıya yükselmiştir. öyle göz önünde olmayı pek sevmez ailesine zaman ayırır genelde. iyi futbolcudur ayrıca acun medya'nın futbol takımının belkemiğidir. Türkiye eski güzeli sinem öztufan ile de mutlu bir evliliği vardır allah nazardan esirgesin."



İREM KANAN DETAYLI BİLGİLENDİRME

Kanan için, "Acun Medya"nın perde arkasındaki "gizli gücü" derler.

Medyada göz önünde olmayı pek sevmeyen Kanan'ın Acun Medya'nın başarısında büyük bir katkısı olduğu belirtiliyor.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın ilk eşinden olan kızı İlknur Banu Ilıcalı amcası doktor Ömer Cenker Ilıcalı ile birlikte 2 şirket kurdu.



İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Acunn İnternet ve Bilişim şirketi "teknolojinin sağladığı ve ileride sağlayacağı her türlü olanakları kullanarak elektronik ortamda gazete, dergi ve benzeri yayınlar" yapacak. BLY Gıda Sanayi şirketiyle ise restoran açılması planlanıyor. Şirketin iş konusu olarak her türlü gıda maddesinin üretim, alım, satım ve pazarlaması gözüküyor.

İrem Kanan'ın, Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evliliği var.

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 30 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı'na karşı mücadele sergilediler. Diğer yarışmacıların ve ekran başındaki izleyicilerin heyecanla izlediği karşılaşmada her iki takım da taktir edilecek performans sergiledi. Mücadelenin galibi 3-2 skorla Acun Ilıcalı ve İrem Kanan oldu. Acun Ilıcalı iki yarışmacıya sürpriz yaptı.



Survivor son bölümde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya takımına karşı karşı Evrim ve Nisa mücadele etti. Oyun öncesinde Cemal Can dışında kızların takımını destekleyen olmadı. Maçta durum 2-2'ye geldi ve kazanan 5. sette belli oldu. Son sette rakibine üstünlük kuran Acun Medya takımı maçı kazanmayı başardı. Oyunu kaybeden Evrim ve Nisa'ya jest yaparak kendilerinin de ödülden yararlanabileceğini söyledi.



Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can'ın ise ödüle dahil edilmeyen tek kişi olacağını öğrenince sürpriz bir karar aldı. Evrim ve Nisa kek, bisküvi ve yiyeceklerden oluşan ödülü almayacaklarını açıkladı.



İREM KANAN OYNADIĞI SURVIVOR VOLEYBOL MAÇI 1. BÖLÜM

 

İREM KANAN OYNADIĞI SURVIVOR VOLEYBOL MAÇI 2. BÖLÜM

 

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