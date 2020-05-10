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Liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karacabey Belediyespor,'ya şaşırtan bir teklif yaptı.Kısa bir süre önce Avrupa'da futbol kulübü satın alacağını açıklayan'ya Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker'dan mesaj geldi.Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya mesaj atarak "Sayın Ilıcalı, 2020 yılı tüm ligler oynansa da oynanmasa da ligi garantileyen tek şampiyon takımız. Avrupa'dan kulüp almayın. Görüşelim, 5 sene sonra tüm Avrupa bizi seyretsin" çağrısında bulundu.Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Karacabey Belediyespor'dan gelen bu çağrıya henüz yanıt vermedi.