Acun Ilıcalı'nın takımına Süper Lig'den transfer

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Kasımpaşa'dan Tirpan'ı kiraladı

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı'nın takımına Süper Lig'den transfer
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10 Ocak 2021 19:11
Acun Ilıcalı'nın hissedarlarında olduğu Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Süper Lig'den transfer yaptı.

Kasımpaşa, 27 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Mickael Tirpan'ın sezon sonuna kadar Fortuna Sittard'a kiralandığını açıkladı.

Bu sezon ligde 16 maça çıkan Tirpan 1 gol atma başarısı göstermişti.

Mickael Tirpan, İstanbul'un büyüklerinden teklif aldığını ancak MS tedavisine Belçika sınırındaki Limburg'da devam eden eşinin yanında olmak için ülkesi Belçika'da futbol hayatına devam etmek istediğini açıklamıştı (O haber için tıklayın)



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