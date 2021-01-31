Acun Ilıcalı'nın takımı yükselişini sürdürüyor!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerini aldığı Fortuna Sittard, sezona kötü başlamış ve ilk 10 hafta galip gelememişti.
Teknik adam değişikliğinin ardından çıkışa geçen ve yardımcı antrenör dönemin son 10 haftada 7 kez kazanan Fortuna Sittard 25 puanla 11.sıraya kadar yükseldi.
Fortuna Sittard 20.hafta maçında Venlo'yu evinde 3-2 yendi. Gençlerbirliği takımından transfer edilen Seuntjens maçta bir gol kaydederken Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın son durumundan memnun olduğunu ifade etmişti
Teknik adam değişikliğinin ardından çıkışa geçen ve yardımcı antrenör dönemin son 10 haftada 7 kez kazanan Fortuna Sittard 25 puanla 11.sıraya kadar yükseldi.
Fortuna Sittard 20.hafta maçında Venlo'yu evinde 3-2 yendi. Gençlerbirliği takımından transfer edilen Seuntjens maçta bir gol kaydederken Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın son durumundan memnun olduğunu ifade etmişti