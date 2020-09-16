Acun Ilıcalı'dan Fortuna Sittard için 8 milyon euro!

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı alacağı miktar ile ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia geldi.



De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, kulübün yüzde 85'ine sahip olan Işıtan Gün'ün elindeki hisselerden alacak. Acun Ilıcalı, kulübün yüzde 60'ına sahip olacak ve bu hisseler için yaklaşık 8 milyon euro ödeme yapacak.



2016'da kulübün yüzde 85 hisselerini 900 bin euro borcunu ödeyerek yüzde 85'i alan ve Acun Ilıcalı'nın satın alması sonrası hisseleri yüzde 25'e düşecek olan Işıtan Gün, yine yönetim kurulunda olacak.



Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla birlikte Fortuna Sittard'ın transfer pazarında çok etkin olacağı ve Hollanda futbolunda daha yüksek seviyede mücadele edeceği de vurgulandı.



Son 8 haftası oynanmadan iptal edilen ve 'beyaz' olarak ilan edilen 2019/20 sezonunda Fortuna Sittard, 18 takım arasında 16. olmuştu.



