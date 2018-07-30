Acun Ilıcalı'dan FB TV ve 5 bin forma sözü!

"FB TV KONUSUNDA KATKIM OLABİLİR"

"15 YILDIR F.BAHÇE'NİN YURT DIŞI MAÇLARINI KAÇIRMAM"

"TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Fenerbahçeli kimliğiyle de bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.TV8'de konuk olduğu 'Gel Konuşalım' programında konuşan Acun Ilıcalı, "" dedi.Fenerbahçe'nin yeni yönetimi tarafından kulübe çağrıldığını söyleyen Ilıcalı, "." ifadelerini kullandı.Acun Ilıcalı, başkanlık ile ilgili gelen soruya, "" ifadelerini kullandı.Ali Koç'un seçilmesinden duyduğu heyecanı dile getiren Ilıcalı," diyerek sözlerini noktaladı.