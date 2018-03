Cem Yılmaz yılbaşında hangi kanalda? TV8 yılbaşı programı yayın akışı

Her yıl olduğu gibi bu sene de TV8'de yılbaşına özel O Ses Türkiye yarışması düzenlenecek. Peki hangi ünlü isimler programda şarkı söyleyecek? İşte tüm detaylar için buraya...Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı programın yılbaşı özel gecesine komedyen Cem Yılmaz konuk olacak."O Ses Türkiye" yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de!Acun Ilıcalı, Survivor'la ilgili açıklamasında "Survivor 2018'de bir ilk yaşanacak! Bir takım bugune kadar yarışan isimlerden en öne çıkan All Star'lar. Diğer takım yeni başvurulardan gelecek yepyeni Gönüllüler! Survivor2018 'de bir ilk yaşanacak demiştik, All Starlar yeni Gönüllüler'e karşı... İşte bu yılın All Starlar kadrosuna dahil olan 3 isim; Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.Bu arada daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor. Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkansız ' dedi gururum. 'Riskli ' dedi. Tecrübem, 'Manasız ' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.Geçtiğimiz 3 yılın Survivor başlangıç ve bitişleri belirtildiği gibi. Her sene birkaç gün öne çekilmiş. Ocak veya Şubat aylarında başlayan Survivor genellikle Haziran aylarında final yapıyor. Önümüzdeki senede yani 2018'de Survivor'un yine Ocak veya Şubat ayında başlaması beklenirken daha fazla gecikeği düşünülmüyor. Ocak ayından daha erken bir tarihte başlaması ise mümkün görünmüyor. Geçtiğimiz 3 yıllık bir Survivor yayın hayatına bakarsak Survivor 2015 All Star'da 22 Şubat yayın tarihi olarak belirlenmiş. Bitiş tarihi ise 3 Temmuz olarak belirlenirken Survivor 2015 All Star'ı Turabi Çamkıran kazanmış.Survivor 2016'ya baktığımızda ise başlangıç tarihi 7 Şubat 2016 iken bitiş tarihi ise 30 Haziran 2016 olarak görülüyor. Kazanın ise Avatar Atakan Arslan. Bu sene Survivor 21 Ocak tarihinde başlamış. Önceki yıllara göre tarihi biraz daha erkene çekilmiş ve bitişide 22 Haziran olarak karşımıza çıkıyor. Kazananı ise Ogeday Girişken.Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2018, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2018'de heyecanı daha da artıracak.32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasına katılabilmek için Ağrı'dan İstanbul'a yürüdü. Survivor katılmak için her yolu deneyen ve Acun Ilıcalı'ya bir türlü ulaşamayan Cumali Akgül'ün, son çare olarak sesini duyurmak ve yarışmaya katılmak amacıyla Iğdır'dan İstanbul'a, yaklaşık bin 500 kilometre yol yürüdü.Kanal'de Beyaz Öztürk'ün canlı yayındaki baskısıyla Cumalı'yi Survivor kadrosuna dahil eden Acun Ilıcalı: "Survivor üçin yürüyen herkesin Survivor'a katılamayacağını garanti ederek Cumali'yi Survivor kadrosuna alıyoruz. Cumali'nin testleri şu anda çok geride ancak Survivor için büyül bir fedakarlık var ve biz de bu durumu değerlendirdik." dedi. Survivor'da gönüllüler ekibinin ilk yarışmacısı olan Ağrılı Cumali, "Survivor için 1500 km yürüdüm, 50 gün sürdü. 50 gün boyunca yollarda çok enterasan şeyler yaşadım. Survivor'a aşığım, Acun Ilıcalı'yı Acun Firarda'dan bu yana takip ediyorum ve o benim abim. Acun Ilıcalı televizyona çıktığı zaman, çocuklarım baba, abin çıktı diyor" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de yetişen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 'te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs'taki Çeyrek Final'de Beşinci oldu.Merve Aydın (d. 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul ) Türk atlet. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur.[3] 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2014 Mart'ından itibaren star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.Survivor 2017 Ünlüler takımında yarışan milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 1985 yılında Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet Apak, 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır. 31 yaşında olan Apak, geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde eden Apak, 400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn ile elde etti.Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli'de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin'de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.Turabi Çamkıran, Türkiye'de yenildiği bir "Muay Thai" maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar verdi.Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon "Benimle Dans Eder misin ?" dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in olduğu "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yarışmaya katıldı.Türkiye'de Birçok ünlü sanatçı ile Klip ve Konser organizasyonlarında dansçı olarak yer aldı ve aynı zamanda Sektöründe önde gelen firmaların Turneleri ve düzenlediği organizasyonlarda dansçı olarak sahne aldı.2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Turabi Çamkıran da "gönüllüler" takımında yarıştı. Turabi Çamkıran, 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu.Turabi Çamkıran,"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna, 52. bölümden itibaren dahil olarak; Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte oynamaya başladı.Gücüne ve hırsına güvenen herkes bu yarışın içinde olmak istiyor. Eğer siz de eşsiz mücadeleye katılma şansını elde etmek isterseniz, www.tv8basvuru.com adresi üzerinden başvuru yapmanız yeterli. Başvurularınızı videolu olarak da yapabilir, Survivor 2018 seçme yerleri ve duyularını www.tv8basvuru.com dan takip edebilirsiniz.Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2018, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2018'de heyecanı daha da artıracak.