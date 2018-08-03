Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası!

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 'Yeni sezonda bomba transferlerimiz var' açıklamasını yapmıştı. Acun'un yeni sezonda TV8 için bomba transferi ortaya çıktı. Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye kadrosuna katıldı.

03 Ağustos 2018 10:41
Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası!
Kanal D'de 22 yıldır sürdürdüğü Beyaz Show'u noktalayan Beyazıt Öztürk'ün yeni adresi belli oldu. Beyazıt Öztürk yeni sezonda O Ses Türkiye'de yer alacak.

'BOMBA TRANSFERLERİMİZ VAR' DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı yeni sezonda iddialı bir transfer yaptı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde TV8'de katıldığı canlı yayında yeni yayın dönemiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. TV8 ekranında "Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim" diyen Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu. "Beyaz Show" programıyla tanınan Beyazıt Öztürk "O Ses Türkiye" ekibine katıldı.

'HEM MODERATÖR HEM JÜRİ OLABİLECEK'

Acun Ilıcalı, sürpriz transferle ilgili şunları söyledi: "Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye'ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor."

Diğer Haberler

Seleznov: 'Galatasaray'a gol attığımda sevinmem!' Akhisar Bld. Spor

Seleznov: "Galatasaray'a gol attığımda sevinmem!"
Henry Onyekuru'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı Galatasaray

Henry Onyekuru'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı
Başakşehir'den Emre Akbaba için açıklama Türkiye Transferler

Başakşehir'den Emre Akbaba için açıklama
Japonya'da ilginç gol! Orta yapmak istedi... Sosyal Medya Dedikoduları

Japonya'da ilginç gol! Orta yapmak istedi...
Galatasaray'dan sürpriz takas formülü! Transferler

Galatasaray'dan sürpriz takas formülü!
'Cennetin kilidini de Mesut Özil açar' Arsenal

"Cennetin kilidini de Mesut Özil açar"
Fenerbahçe'de 5 isim liste dışında kaldı! Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 5 isim liste dışında kaldı!
Olcay Şahan'dan Beşiktaş açıklaması Trabzonspor

Olcay Şahan'dan Beşiktaş açıklaması
G.Saray'da 'süper' sıkıntı! En zoru Devler Ligi Galatasaray

G.Saray'da 'süper' sıkıntı! En zoru Devler Ligi
Daha fazla göster
1

Comolli'den Indi'ye: ''Cocu Indi'yi çok istiyor''
2

Volkan Şen'in yeni takımı!

3

Ayew ve Ferdi Galatasaray'ın kapısından döndü
4

Ahmed Musa transferi resmen açıklandı
5

Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini belirledi
6

Comolli'nin izlediği Poulsen için umut!
7

Beşiktaş Chadli için İngiltere'ye gidiyor
8

Beşiktaş, Avrupa'da turu farklı geçti!

9

Galatasaray'ın listesindeki Wernbloom için açıklama
10

Aziz Yıldırım'ın istifa dilekçesini yırttırdılar
yukarı ok