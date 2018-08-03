Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası!

Kanal D'de 22 yıldır sürdürdüğü Beyaz Show'u noktalayan Beyazıt Öztürk'ün yeni adresi belli oldu. Beyazıt Öztürk yeni sezonda O Ses Türkiye'de yer alacak.Acun Ilıcalı yeni sezonda iddialı bir transfer yaptı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde TV8'de katıldığı canlı yayında yeni yayın dönemiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. TV8 ekranında "Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim" diyen Acun Ilıcalı'nın sürprizi belli oldu. "Beyaz Show" programıyla tanınan Beyazıt Öztürk "O Ses Türkiye" ekibine katıldı.Acun Ilıcalı, sürpriz transferle ilgili şunları söyledi: "Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye'ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor."