Acun Ilıcalıdan 5 büyük transfer!

Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Fırat Aydınus ve Murat Kosova gibi isimleri kadrosuna dahil eden TV8,5 flaş bir ismi daha kadrosuna kattı.



TV gazetecisi Sina Koloğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yazısı şöyle:



"Acun Ilıcalı bu yıl TV8.5 kanalını 'futbol ağırlıklı' bir yapı içinde değerlendirecek. Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Fırat Aydınus ve Murat Kosova gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Son olarak hem yazılı basının hem de ekranın duayen bir ismi ile adı geçiyor; Şansal Büyüka.



HAFTADA BİR PROGRAM



Kulağıma gelen, Şansal Büyüka'ya yapılan teklif, cuma ve cumartesi 'Maraton' benzeri bir program oldu. Şansal Büyüka'nın artık böyle bir program yapmak istemediği, olursa, haftada bir tek kişilik bir 'Haftalık değerlendirme' programı yapabileceği yönünde görüş bildirdiği bilgisine ulaştım. Hemen belirteyim, şu an kesin bir durum yok. Sadece karşılıklı niyetler belirtildi.



HULL CİTY MAÇLARI



Bu benim görüşüm; bu kanalda Acun'un sahibi olduğu Hull City maçlarının da yayınlanması sürpriz olmaz. Bir ön sezi de; Mehmet Demirkol. Ekranın 'güvenilir yüzü' olarak her daim öne çıkan bir isim. Edindiğim izlenim Demirkol'u Acun'un kanalında görmek istediği isimlerden biri. Ekipte yer alırsa, süpriz olmayacak.





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