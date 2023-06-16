Acun Ilıcalı Türkiye'den bir yıldızı daha alıyor!

İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir yıldızı daha almak için çalışmalara başladı. İngiliz ekibi, Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan'a talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı Türkiye'den bir yıldızı daha alıyor!
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16 Haziran 2023 13:38
Son güncelleme 16 Haziran 2023 13:39
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz sezon kadrosuna ülkemizden birçok futbolcuyu katmıştı. Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Pelkas, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh ve Allahyar Sayyadmanesh gibi futbolcuları transfer eden İnigliz ekibinin radarında yine bir Türk yıldız var.

EREN ERDOĞAN'I İSTİYOR

Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekerken genç oyuncuyu Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City yakından takip ediyor.

RAPOR BEKLENİYOR

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, genç oyuncuları parlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Kazımcan Karataş'ı Galatasaray'a satan siyah-beyazlılar, bu sezonda Eren Erdoğan'ı vitrine çıkarmayı başardı.

Eren Erdoğan birçok Süper Lig takımının ilgi göstermesinin yanı sıra son olarak da İngiltere Championship ekiplerinden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip edip ilgi gösterdiği öğrenildi.

İngiliz ekibinin oyuncu izleme komitesinin vereceği olumlu raporlara göre de önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. Öte yandan Eren Erdoğan, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 2 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

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