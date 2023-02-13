Acun Ilıcalı: 'Trabzonspor maçının gelirleri depremzedelere'

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında 16 Şubat Perşembe günü İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak.
TV8'in ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için kullanılacağını belirtti.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ise, "Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.
TV8'in ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için kullanılacağını belirtti.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ise, "Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.
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