Acun Ilıcalı: 'Trabzonspor maçının gelirleri depremzedelere'

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında 16 Şubat Perşembe günü İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak.



TV8'in ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için kullanılacağını belirtti.



Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor ise, " Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.





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