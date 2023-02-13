Acun Ilıcalı: "Trabzonspor maçının gelirleri depremzedelere"

Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Trabzonspor maçının gelirleri depremzedelere'
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13 Şubat 2023 10:50
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında 16 Şubat Perşembe günü İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak.

TV8'in ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Basel maçının TV8'de yayımlanacağını ve reklam gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için kullanılacağını belirtti.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ise, "Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

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