Acun Ilıcalı: 'Tetteh'i Fransa'ya sattık'

Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Yeni Malatyaspor'dan bedelsiz aldıkları Benjamin Tetteh'i Fransa'dan bir kulübe sattıklarını açıkladı.



Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, "Son birkaç gündür taraftarlarımızın Finansal Fair Play konusunda endişelendiklerini duyudum. Bir sorunumuz olmadığını söylemek isterim. Tetteh'in ayrılmasının bununla hiçbir ilgisi yok. Kendisini etkileyen bazı sorunlar nedeniyle ayrılmak ve Fransa'ya gitmek istedi. Liam Rosenior ve ekibi, onun takımdan ayrılmasını onayladılar. Tetteh'in takımdan ayrılmasıyla başa çıkabileceklerine inanıyorlar, bu yüzden bizim onayımızla gitmesine izin verdik." dedi.



"TETTEH İÇİN KÜÇÜK BİR PARA ALACAĞIZ"



Acun Ilıcalı, "Tetteh için küçük bir miktar para alacağız ama mesele bu değil. Bu transferin gerçekleşmesi için ona desteğimizi gösterdik ve büyük paralar istemedik. Ben ve Liam, bizimle birlikte olmak isteyen ve tüm çabalarını veren oyuncularla devam etmek isteriz. Eğer herhangi bir oyuncu burada olmak istemiyorsa sorun değil. Tetteh'i suçlamayacağım çünkü hayat bu, herkesin kendi duyguları ve nedenleri var." ifadelerini kullandı.



"Takımımızla birlikte tamamen kazanmaya odaklanmış, kendini işine adamış oyuncularla yola devam etmek istiyoruz." diyen Hull City'nin sahibi, "Tetteh harika bir adam, onu seviyorum, benim için çok önemli bir insan ama ayrılmak istediğini söylediği anda başka seçeneğimiz yoktu." dedi.



"3-4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"



Acun Ilıcalı, "Taraftarlara tam da Liam Rosenior'un istediği gibi bir takım kurmak üzere olduğumuzu söylemek istiyorum. 3-4 transferimiz daha olacak ve takıma baktığımızda Liam'ın geliştirmek istediği alanlara yöneleceğiz. Bence Liam da çok mutlu. Liam'ın planlarının bir parçası olarak görmediği bazı oyuncuların ayrılmasını bekliyorum. Çünkü Liam, kendi tarzında oyunculardan oluşan daha küçük bir kadro istiyor, kimin gideceği onun kararı olacak ama bu kararların FFP ile hiçbir ilgisi yok. Liam, belli sayıda oyuncudan oluşan iyi bir kadro istiyor." açıklamasını yaptı.



"DARLOW'UN MAAŞINI ÖDEYEMEZDİK"



Newcastle United'dan 32 yaşındaki kaleci Karl Darlow'un transferinden neden vazgeçtiklerini de açıklayan Acun Ilıcalı, "Onun maaşını ancak paraşüt ödemesi alan kulüpler ödeyebilir. Darlow çok iyi bir kaleci ama bu paraya üç iyi oyuncu getirebilecekken onun alacağı parayı harcamanın mantıklı olmadığını düşündük. Liam Rosenior, kalecimiz Matt Ingram'dan çok memnun. Kaleci antrenörümüz Barry Richardson da öyle. Bu yüzden durumumuzdan memnunuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



