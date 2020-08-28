Acun Ilıcalı, Süper Lig'den transfer yapıyor

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Türkiye'de forma giyen isme talip oldu. Fortuna Sittard, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Ege Özkayımoğlu'nu gündemine aldı.

Haber; Milliyet
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den transfer yapıyor
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28 Ağustos 2020 10:10
Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki milli oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor.

U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, geçen sezon başında U19 takımıyla oynadığı 9 maçta 6 gol atınca A takıma yükselmişti. A takım formasıyla da 6 maça çıkan 2001 doğumlu forvet 1 gol kaydetti.

Göztepe'nin büyük umutlar bağladığı Ege'nin yurt dışında vitrine çıkartılıp Avrupa piyasasına sunulması bekleniyor.

Öte yandan Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo'nun da Ege'yle teması var. Westerlo kadrosunda Berke Özer, Barış Alıcı ve Atabey Çiçek gibi genç isimler yer alıyor.



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