Acun Ilıcalı satın aldığı kulübü ilk kez açıkladı

Acun Ilıcalı Survivor finalinde Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübünü satın aldığını ilk kez açıkladı.



Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı satın alacağına ilişkin dedikodularla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Acun Ilıcalı ilk kez yaptığı açıklamada 'Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözlerini kullandı.



Hollanda ekibi Fortuna Sittard Hollanda 1. Ligi'ni 16. sırada tamamlamıştı.



