Acun Ilıcalı: "Şampiyonluk için ümitliyiz"

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılan Acun Ilıcalı açıklamalar yaptı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Acun Ilıcalı: 'Şampiyonluk için ümitliyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2021 17:23
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılan Acun Ilıcalı, FB TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı şöyle konuştu;

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÜMİTLİYİZ

"Bu sıcakta rakip olmadan bu kadar destek olması çok güzel bir şey. Taraftarımızın ve benim beklentisi başarı. O başarı için gerekli tecrübelerin edinildiğini ve sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Kılpayı kaçan şampiyonluğun telafisi bu sene olabilir, ümitliyiz."

MUTLULUĞA ÇEVİRMEMİZ LAZIM

"Taraftara şu mesajı vermek isterim. Fenerbahçe sevgisini mutluluğa çevirmemiz lazım. Güzel ortamlarda beraber olup mutluluklar yaşamak lazım"

UMARIM O GÜNLERE KAVUŞULUR

"Taraftarın stadı çok özlediğini biliyorum. Umarım özlenen günlere kavuşulur. Buradayken de insan bir garip hissediyor."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.