Acun Ilıcalı: 'Şampiyonluk için ümitliyiz'

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılan Acun Ilıcalı, FB TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı şöyle konuştu;



ŞAMPİYONLUK İÇİN ÜMİTLİYİZ



"Bu sıcakta rakip olmadan bu kadar destek olması çok güzel bir şey. Taraftarımızın ve benim beklentisi başarı. O başarı için gerekli tecrübelerin edinildiğini ve sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Kılpayı kaçan şampiyonluğun telafisi bu sene olabilir, ümitliyiz."



MUTLULUĞA ÇEVİRMEMİZ LAZIM



"Taraftara şu mesajı vermek isterim. Fenerbahçe sevgisini mutluluğa çevirmemiz lazım. Güzel ortamlarda beraber olup mutluluklar yaşamak lazım"



UMARIM O GÜNLERE KAVUŞULUR



"Taraftarın stadı çok özlediğini biliyorum. Umarım özlenen günlere kavuşulur. Buradayken de insan bir garip hissediyor."



