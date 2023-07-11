Acun Ilıcalı: 'Premier Lig için köprüyüz'

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, hedeflerinin Premier Lig olduğunu belirterek, "Premier Lig'e çıkarsak Türkiye'deki oyuncuların hepsinin hayali bize gelmek olacak." dedi.



Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye'de sürdüren Hull City'de kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



2023-2024 sezonunda ligde iyi bir performans göstererek Premier Lig'e yükselmek istediklerini dile getiren Ilıcalı, bunu başarmaları durumunda ilk adımı Türkiye'deki kampla atmış olacaklarını söyledi.



Championship'in çok mücadeleci bir lig olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Şöyle bir gerçek var ki çok zor bir lig. Bu seneki takımlara baktığınız zaman Premier Lig gibi bir takım grubu var ama biz de iddialıyız. Her zaman gelişme durumundayız. Bunun da önümüzdeki seneye yansıması play-off'ları bize gösterebilir." ifadelerini kullandı.



"Premier Lig için köprüyüz diyebilirim"



Türkiye'de forma giyen birçok futbolcunun hayalinin Premier Lig olması ve kendisinin de Türk olmasının transfer konusunda elini güçlendirdiğini aktaran Ilıcalı, şöyle devam etti:



"Benim Premier Lig hayalimin olması, elimizi çok güçlendiriyor. Türkiye'deki oyuncularla görüşürken çok büyük bir avantaj bu durum çünkü biz şu anda onlar için bir köprü gibiyiz. Ama eğer Premier Lig'e çıkarsak o zaman bırak elimizi güçlendirmeyi, Türkiye'deki oyuncuların hepsinin hayali bize gelmek olacak. Şu aşamada bile Premier Lig için köprüyüz diyebilirim. Bu da Türkiye'de konuştuğumuz her futbolcuda bu heyecanı oluşturuyor. Bu durum çok büyük bir avantaj."



Hull City'nin yeni sezonda 120. kuruluş yılını kutlayacağını ve çok köklü bir kulüp olduğunu hatırlatan Ilıcalı, "Son 10 senede 3 sezonu Premier Lig'de geçirdi. Aslında takımın DNA'sında Premier Lig var. Son dönemin parlayan takımlarından birisi diyebiliriz. Zamanında Premier Lig'de çok oynamamış ama şu anda İngiltere'de herhangi birini çevirsen Hull City'yi biliyor. Kuruluş 1904, tam da böyle arada. Bizdeki takımların kuruluşu 1903, 1905, 1907." açıklamasını yaptı.



"İngiltere'de şampiyon olan takımın küme düşmesi olağan bir şey"



İngiltere Premier Lig'de 2016 yılını zirvede tamamlayan ancak geride kalan sezon küme düşen Leicester City'nin önemli bir örnek olduğunun altını çizen ve takımın küme düşmesinin, örnek gösterilirken önemli olmadığını dile getiren Ilıcalı, "Zamanında Blackburn de şampiyonluk yaşadı, küme düştü, Newcastle da aynı şekilde. İngiltere'de bu zaten olağan bir şey. Çünkü etrafta çok güçlü takımlar var. Leicester örneğini veriyorum, başarı tarafını veriyorum. Leicester'ın sahibi vefat ettikten sonra takım küme düştü. Küme düşmesinde aslında o hikayeyi oluşturan insanın helikopter kazasında vefat etmesi var. Yoksa o takım küme düşmezdi." ifadelerini kullandı.



İngiltere'de artık daha dikkate alınan bir ekip olduklarını ve bunun karşılığında Manchester City'den kiralık olarak Liam Delap'ı transfer ettiklerini belirten Acun Ilıcalı, şunları kaydetti:



"Kademe kademe gidiyoruz. Bebektik, büyüdük. Şimdi İngiltere'de ergenlik dönemindeyiz. Artık daha fazla dikkate alınıyoruz. Artık bize inanıp futbolcuyu bize emanet ediyorlar. Manchester City'nin bu oyuncuyu bize vermesi için güven gerekiyor. Bizim hocamızın futbol tarzı, Guardiola'nın devamı olan futbol tarzı olduğu için bizi biliyorlar, hocayı biliyorlar, takımın atmosferini biliyorlar ve inanıyorlar. Şu anda belli bir yere geldik ama zirvedeyiz diyemem. Kilometre taşlarındayız, merdivenleri çıkıyoruz."



Avrupa kupalarında mücadele etmek için İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne'ü de satın alan Acun Ilıcalı, ilerleyen sezonlarda taraftarı olduğu Fenerbahçe ile Shelbourne'ün rakip olma ihtimali hakkında, "Hiç düşünmedim. İnşallah öyle bir şey olur da derdimiz bu olsun." değerlendirmesinde bulundu.



"Değerli kulüplerimiz var ama kötü yönetimler nedeniyle bu noktadalar"



Türkiye'de birçok taraftarın kendi şehrinin takımını tutmak yerine 4 büyükleri tercih etmesi, Hull City'nin ise 21 bin taraftar ortalamasıyla sahaya çıkmasıyla ilgili soruya Acun Ilıcalı, şu cevabı verdi:



"Ben açıkçası bizdeki taraftarları suçlamıyorum. Bir takımı 15 sene tutuyorsunuz, sonra takım iflas ediyor ve nerede olduğu belli değil. Ne yapacaklar bu sefer? Taraftarların da bu kez mecburen 3 büyüklerle bir bağlılık kurması gerekiyor. Ne kadar değerli kulüplerimiz var ama bir şekilde kötü yönetimler nedeniyle bu noktadalar. Zamanında dernek olarak başladığı için, sorumluluk başkanda olmadığı için birçok yanlış kararın bedelini taraftar ödemiş, takımlar da yok olmuş. Kocaelispor, Sakaryaspor 10 senedir yoktular, yeni geldiler. 10'ar, 15'er sene takımlar kayboluyor. Böyle baktığınız zaman "Taraftar ne yapsın?" diyorum. İngiltere'deki durum aynı değil. Küme düşsen de takım yok olmuyor, bir şekilde eski günlerine dönmek için zorluyor. İngiltere'deki futbola bakış açısı Türkiye'ye göre daha farklı. Herkes kendi olduğu yerde takımının küçük galibiyetleriyle mutlu oluyor. Örnek vermemiz gerekirse, bizim milli takımımız da Dünya Kupası'nı kazanmıyor ama hepimiz milli takım için tribünleri dolduruyoruz. Bizim milli takımımız için yaşadığımız duyguyu orada insanlar kulüplerde yaşıyor."



