Acun Ilıcalı'nın yeni kulübü için ödediği bedel belli oldu

Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Hull City'nin ardından İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'u da satın aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Acun Ilıcalı'nın yeni kulübü için ödediği bedel belli oldu
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14 Haziran 2023 16:04
Son güncelleme 14 Haziran 2023 20:33
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın almaya hazırlanıyor.

Hull Daily Mail'in haberine göre; bir süredir İrlanda'da bir kulüp satın almak için görüşmelerde bulunan Acun Ilıcalı; Dundalk ve Drogheda kulüpleri ile görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşma zemini yakalayamamıştı.

SHELBOURNE'U ALDI

Haberde, Ilıcalı'nın bir başka İrlanda kulübü Shelbourne'u satın almak için kulüp yönetimiyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Acun Ilıcalı'nın Shelbourne için 2.3 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

İrlanda Premier Ligi'ni 6. sırada tamamlayan Shelbourne'nin teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski futbolcularından Damien Duff yapıyor.



 
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