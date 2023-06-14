Acun Ilıcalı'nın yeni kulübü için ödediği bedel belli oldu

Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok… pic.twitter.com/Uar08LqO8M



— Acun Ilıcalı (@acunilicali) June 9, 2023

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın almaya hazırlanıyor.Hull Daily Mail'in haberine göre; bir süredir İrlanda'da bir kulüp satın almak için görüşmelerde bulunan Acun Ilıcalı; Dundalk ve Drogheda kulüpleri ile görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşma zemini yakalayamamıştı.Haberde, Ilıcalı'nın bir başka İrlanda kulübü Shelbourne'u satın almak için kulüp yönetimiyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Acun Ilıcalı'nın Shelbourne için 2.3 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.İrlanda Premier Ligi'ni 6. sırada tamamlayan Shelbourne'nin teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski futbolcularından Damien Duff yapıyor.