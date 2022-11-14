Acun Ilıcalı'nın takımı Türkiye'ye geliyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Dünya Kupası arasında Antalya'ya gelecek ve iki hazırlık maçı yapacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Acun Ilıcalı'nın takımı Türkiye'ye geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2022 16:33
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Dünya Kupası için verilen arada Antalya'ya gelecek.

27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kalacak İngiliz temsilcisi, bu dönemde Başakşehir ve ismi açıklanmayan bir Şampiyonlar Ligi takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

4 Aralık'ta İngiltere'ye dönecek Hull City, ligde 11 Aralık'ta Watford ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ