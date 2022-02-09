İngiltere Championship'te 31. hafta karşılaşmasında Derby County, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i ağırladı.Pride Park'ta oynanan müsabaka, Derby County'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Acun Ilıcalı karşılaşmayı Okan Buruk ile birlikte izledi.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 19. dakikada Forsyth, 38. dakikada Lawrence ve 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek sayısı ise 65. dakikada Forsyth'un kendi kalesine attığı golle geldi.Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Derby, puanını 18'e yükseltti ve 23. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Hull City ise 32 puanla 19. sırada yer buldu.Hull City, gelecek hafta Fulham'ı konuk edecek. Derby ise Middlesbrough deplasmanına gidecek.