Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transferde flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.



HullLive'da yer alan habere göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City'de sezon sonu Ryan Babel için girişimlerde bulunulması gündeme gelebilir. Ryan Babel'in olası transferi ile birlikte deneyimleriyle takıma yardımcı olabileceği düşünülüyor.



Daha önce İngiltere'de Liverpool ve Fulham formaları giyen 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 32 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.



Hull City'de işler yolunda gitmiyor



Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığının açıklanmasının ardından 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'de son haftalarda işler yolunda gitmiyor. Shota Arveladze yönetimindeki İngiliz kulüp son 9 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.





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