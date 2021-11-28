Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 4 maçlık seri yaptı

Acun Ilıcalı'nın satın alma aşamasında olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Championship'in 20. haftasında sahasında Milwall'u sahasında 2-1 yenen Hull City, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Hull City 2-0 kazandığı Barnsley maçıyla başladığı seride Birmingham'ı da 2-0'lık skorla devirirken Cardiff'i de deplasmanda 1-0 mağlup etti.
'Kaplanlar' lakabıyla bilinen Hull City, 4 maçlık galibiyet serisi yakalamadan önce 5 maçlık üst üste mağlubiyet serisi yaşamıştı.
Son haftalarda aldığı puanlarla düşme hattından kurtulan Hull City, haftayı 24 takımlı ligde 19. sırada tamamladı.
Championship'in 20. haftasında sahasında Milwall'u sahasında 2-1 yenen Hull City, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Hull City 2-0 kazandığı Barnsley maçıyla başladığı seride Birmingham'ı da 2-0'lık skorla devirirken Cardiff'i de deplasmanda 1-0 mağlup etti.
'Kaplanlar' lakabıyla bilinen Hull City, 4 maçlık galibiyet serisi yakalamadan önce 5 maçlık üst üste mağlubiyet serisi yaşamıştı.
Son haftalarda aldığı puanlarla düşme hattından kurtulan Hull City, haftayı 24 takımlı ligde 19. sırada tamamladı.
Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı Hull City, İngiltere Championship'te çıktığı son 4 maçı kazandı.
✅2-0 Barnsley
✅2-0 Birmingham
✅1-0 Cardiff
✅2-1 Milwall pic.twitter.com/8G3dgGoL1r
— Sporx (@sporx) November 27, 2021