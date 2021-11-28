Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 4 maçlık seri yaptı

Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı Hull City, İngiltere Championship'te çıktığı son 4 maçı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 4 maçlık seri yaptı
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28 Kasım 2021 02:45
Acun Ilıcalı'nın satın alma aşamasında olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Championship'in 20. haftasında sahasında Milwall'u sahasında 2-1 yenen Hull City, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Hull City 2-0 kazandığı Barnsley maçıyla başladığı seride Birmingham'ı da 2-0'lık skorla devirirken Cardiff'i de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

'Kaplanlar' lakabıyla bilinen Hull City, 4 maçlık galibiyet serisi yakalamadan önce 5 maçlık üst üste mağlubiyet serisi yaşamıştı.

Son haftalarda aldığı puanlarla düşme hattından kurtulan Hull City, haftayı 24 takımlı ligde 19. sırada tamamladı.


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