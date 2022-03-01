Acun Ilıcalı'nın hedefini açıkladı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin Sportif Direktörü Tan Kesler, hedeflerinin ilk altıda yer almak ve Premier Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'nın hedefini açıkladı!
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01 Mart 2022 14:41
Hull City Sportif Direktörü Tan Kesler, İngiliz basınına takımın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı takıma önemli bir forvet kazandıracaklarını açıklamıştı. Ilıcalı ile aynı doğrultuda ifadeler kullanan Kesler "Çalışmalarımıza çoktan başladık. Uluslararası gözlemcilerimiz ve danışmanlarımız, takımı ileriye taşıyabilecek potansiyeldeki oyunculara bakıyorlar. Lee Darnbrough (Baş Gözlemci) ve ekibiyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ona ve ekibine güveniyorum ve güvenmeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

"BAŞKANIN HEDEFİ İLK ALTI"
Önümüzdeki sezon için önemli bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Kesler, "Başkanımızın görüşü ilk altıda bitirmek. Taraftarımız için yükselmeye ihtiyacımız var, hedefleri ve hırsları olmayan işletmeler hayatta kalamaz. Gelecek sezon için hedefimiz ilk altıda yer almak ve Premier Lig'e çıkmak ve buna göre yatırım yapacağız.

HULL CITY 3 MAÇ SONRA KAZANDI
İngiltere Championship ekibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Peterborough United'ı deplasmanda 3-0 yendi ve 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

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