Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan transferinin ardından bir isme daha göz dikti. Championship ekibi, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı listeye aldı.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MASAYA OTURULACAK
Yunan yıldızı kiralık olarak kadroya katmak isteyen Hull City, önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple masaya oturacak. Fenerbahçe ise 28 yaşındaki oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
33 MAÇ, 5 GOL
Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezon 33 müsabakada oynadı. Yunan futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MASAYA OTURULACAK
Yunan yıldızı kiralık olarak kadroya katmak isteyen Hull City, önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple masaya oturacak. Fenerbahçe ise 28 yaşındaki oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
33 MAÇ, 5 GOL
Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezon 33 müsabakada oynadı. Yunan futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi.
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