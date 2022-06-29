Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den yeni hedefi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ın ardından bir isme daha talip oldu. Championship ekibi, Dimitris Pelkas'ı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den yeni hedefi
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29 Haziran 2022 13:25
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan transferinin ardından bir isme daha göz dikti. Championship ekibi, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı listeye aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MASAYA OTURULACAK

Yunan yıldızı kiralık olarak kadroya katmak isteyen Hull City, önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple masaya oturacak. Fenerbahçe ise 28 yaşındaki oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.



33 MAÇ, 5 GOL

Dimitris Pelkas geçtiğimiz sezon 33 müsabakada oynadı. Yunan futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi.

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