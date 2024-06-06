Acun Ilıcalı'nın amcasından Aziz Yıldırım'a: 'İftira atıp kurtulamaz'

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak kongre öncesi mevcut Başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasındaki polemikler gündem olmaya devam ediyor.
Son olarak Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı için "FETÖ" ve Adnan Oktar örgütleri üzerinden suçlamalarda bulundu.
Ilıcalı ise Yıldırım'a, "Suçlama çok çirkin. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Taraftarın şunu iyi bilmesi lazım Aziz Yıldırım bu kulübü 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi?" diye yanıt verdi.
"AMAN AMCA NE OLUR SEN BU İŞE GİRME' DEDİ"
Ilıcalı'nın amcası eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya tv100'de "Kübra Par ile Görüş Farkı" programında Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan tartışma soruldu.
Amca Ilıcalı şu yanıtı verdi:
"Acun Ilıcalı ile bugün sabah konuştum. 'Aman amca ne olur sen bu işe girme' dedi. Ben Acun'u çok yakından tanıyan birisiyim. Acun nereye girmiş girmemiş öyle bir yanlış yapsa en başta benim ve ailesinin tepkisini alır. Acun ülkesini milletini seven, böyle hiçbir bağlantıları olmayan, bu yönde koşturan, dünyanın takdir ettiği mesleğinde duayen bir isim. Aziz Yıldırım konusuna çok üzüldüm. Bir seçimde bu kadar iftira atılır mı? Hukuk işleyecek. Gereği yapılacak. Aziz Yıldırım'ın öyle iftirayı atıp kurtulacak hali yok."
Son olarak Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı için "FETÖ" ve Adnan Oktar örgütleri üzerinden suçlamalarda bulundu.
Ilıcalı ise Yıldırım'a, "Suçlama çok çirkin. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik. Taraftarın şunu iyi bilmesi lazım Aziz Yıldırım bu kulübü 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi?" diye yanıt verdi.
"AMAN AMCA NE OLUR SEN BU İŞE GİRME' DEDİ"
Ilıcalı'nın amcası eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya tv100'de "Kübra Par ile Görüş Farkı" programında Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan tartışma soruldu.
Amca Ilıcalı şu yanıtı verdi:
"Acun Ilıcalı ile bugün sabah konuştum. 'Aman amca ne olur sen bu işe girme' dedi. Ben Acun'u çok yakından tanıyan birisiyim. Acun nereye girmiş girmemiş öyle bir yanlış yapsa en başta benim ve ailesinin tepkisini alır. Acun ülkesini milletini seven, böyle hiçbir bağlantıları olmayan, bu yönde koşturan, dünyanın takdir ettiği mesleğinde duayen bir isim. Aziz Yıldırım konusuna çok üzüldüm. Bir seçimde bu kadar iftira atılır mı? Hukuk işleyecek. Gereği yapılacak. Aziz Yıldırım'ın öyle iftirayı atıp kurtulacak hali yok."
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