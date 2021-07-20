Acun Ilıcalı: 'Mesut Özil için risk aldım'

Acun Ilıcalı, Hürriyet'ten Orkun Ün'e özel bir röportaj verdi.



Birçok konuda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Türk futboluyla ilgili soruyu da yanıtladı.



"MESUT ÖZİL KONUSUNDA RİSK ALDIM"



"Bir Fenerbahçeli olarak Mesut Özil transferinde önemli rol oynadınız ama aslında risk de aldınız bana göre..."



- Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut'la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu. Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye'ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe'ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı. Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak.



"UEFA MAÇLARININ MALİYETİ 30 MİLYON EURO"



"UEFA maçları artık Exxen'de yayınlanacak. Nasıl bir stratejiniz var?"



- Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro'dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım.



"Patron çıldırdı..."



- (Gülüyor) Aynen... Aylık 25 TL'den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim.



