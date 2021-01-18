Acun Ilıcalı Mesut Özil için geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da özel uçağıyla İstanbul'a geldi.

Abone Ol
Acun Ilıcalı Mesut Özil için geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2021 12:28
Fenerbahçe taraftarının transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a gelirken Acun Ilıcalı da Türkiye'ye döndü

Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşılamıştı

Mesut Özil'in İstanbul'a gelmesi sonrasında Acun Ilıcalı da özel uçağıyla Survivor'ın Dominik'teki çekimlerinden ayrılıp Türkiye'ye geldi. Acun Ilıcalı ve Mesut Özil ikilisi kısa sürede bir araya gelecek. Mesut'un transfer sürecinde kendisine sık sık soru yöneltilen Acun Ilıcalı da bu transferden mutluluk duyuyor. Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe için gözümü kırpmadan her şeyi yapabilirim" sözlerine yer vermişti.

Öte yandan Mesut Özil'in Almanya'daki ağabeyi ve aynı zamanda iki menajerinden biri olan Mutlu Özil de bir iki gün içerisinde Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalama aşamasında İstanbul'da bulanacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için