Acun Ilıcalı Mesut Özil için geldi

Acun Ilıcalı: "Fenerbahçe için gözümü kırpmadan her şeyi yapabilirim" 🔥 pic.twitter.com/YwRNTgnHLX



— Sporx (@sporx) January 17, 2021

Fenerbahçe taraftarının transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a gelirken Acun Ilıcalı da Türkiye'ye döndüEşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşılamıştıMesut Özil'in İstanbul'a gelmesi sonrasında Acun Ilıcalı da özel uçağıyla Survivor'ın Dominik'teki çekimlerinden ayrılıp Türkiye'ye geldi. Acun Ilıcalı ve Mesut Özil ikilisi kısa sürede bir araya gelecek. Mesut'un transfer sürecinde kendisine sık sık soru yöneltilen Acun Ilıcalı da bu transferden mutluluk duyuyor. Acun Ilıcalı, "sözlerine yer vermişti.Öte yandan Mesut Özil'in Almanya'daki ağabeyi ve aynı zamanda iki menajerinden biri olan Mutlu Özil de bir iki gün içerisinde Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalama aşamasında İstanbul'da bulanacak.