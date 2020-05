Acun Ilıcalı Mert Öcal kavgası! Acun, Mert'i ödülden neden men etti?

Survivor kumda basketbol oyununda yarışmacı Mert ve Acun Ilıcalı arasındaki ufak anlaşmazlık dikkat çekti. Survivor Mert basketbol oyununda bir konuda Acun Medya ekibinin kurallara aykırı davrandığını iddia etti. Kamera kayıtlarına bakıldığında Mert'in haksız olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı görüntülere bakmadan önce eğer haksızsa Mert'e ödülden yararlanamama riskini alıp alamayacağını sordu. Mert kabul etti ve haksız çıktıktan sonra Acun Ilıcalı tarafından ödülden mahrum kalacağı söylendi. Daha sonra ise Acun Ilıcalı tarafından Mert'in de ödülden yararlanacağı açıklandı. Survivor'da Acun Medya ekibi ile yarışmacılar kumda basketbol oyununda kapıştı. Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, İrem Kanan ile Doğu'dan oluşan Acun Medya, Barış, Ardahan, Berkan ve Yasin'den oluşan Survivor 2020 takımına karşı mücadele etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma 19-19 tamamlandı. Mücadelede iki takım da karşılıklı anlaşarak beraberliği ilan etti. Berabere bitmesinin nedeni her iki takımın da müthiş bir mücadele örneği sergilemesi ve kaybeden takıma haksızlık olabileceği gerçeğiydi.Survivor'da bu akşam heyecan dolu mücadeleler yaşanmaya devam etti. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu akşam Anlat Bakalım oyunu oynadılar ve müthiş bir ödülle sınandılar. En çok bilen ve yarışmayı kazanan takım çekirdek ve film keyfi yaşayacaktı. İki takım yarışmacıları da son ana kadar kafa kafaya mücadele etti. Ünlüler takımı bir adım önde yarışmayı tamamladı ve güzel bir ödülün sahibi oldu.Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam iki takım yarışmacıları da zorlu bir oyunda karşı karşıya geldiler. Hem güç hem yetenek gerektiren oyunda ödül hem orman evi hem de doyurucu bir yemek olan pizzaydı. Müthiş mücadelede iki takım yarışmacıları da son ana kadar mücadele ettiler. 9-9a gelen oyun sonrasında final etabına ünlüler takımından Elif, gönüllüler takımından da Evrim çıktı. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan takım ünlüler takımı oldu.Bireysel sembol oyununda bu akşam yarışmacılar kol gücü gerektiren bir oyunla karşı karşıya geldi. Erkeklerde Yasin, Mert, Sercan, Barış, Cemal Can, Yunus Emre, Berkan ve Ardahan birbirleri arasında yarıştı ve kazanan isim Survivor Yasin oldu.Kadınlarda ise Elif, Aycan, Evrim ve Nisa arasında oldukça zorlu bir mücadele yaşandı. Kadınlar için oldukça zor bir oyun olan sembol oyununda ayakta en uzun süre kalarak kazanan isim Survivor Evrim oldu.Survivor'da bireysel sembol oyununu kazanan Yasin ve Evrim oldu. Yasin, Ardahan ve Nisa'yı ödüle götürürken; Evrim Barış ve Berkan'ı ödüle götürdü. Gönüllüler takımında ödülden yararlanamayan tek isim Cemal Can oldu.