Acun Ilıcalı, Hull City'ye heyecan getirdi

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer döneminde 16 oyuncunun takıma katılması taraftarları heyecanlandırdı.



Sezona iyi bir başlangıç yapan ve transfer döneminin son günlerinde Adama Traore, Dimitrios Pelkas, Xavier Simons, ve Harvey Vale'i kadrosuna katan Hull City'de taraftarlar hafta sonu oynanacak Sheffield United derbisi maçına yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiden 18.500 biletin satıldığı maç, son 5 yılın en kalabalık iç saha maçı olmayı garantiledi.



Taraftarların ilgisinin ardından açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, "Son 24 saatte transferlerimizi tamamlamak için yoğun çaba sarf ettik ve istediğimiz hamleleri yapabildik. Takımımızın gelişimini ve yavaş yavaş büyümesini izlemek bizleri heyecanlandırıyor. Pazar günü büyük bir kalabalığın önünde oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ