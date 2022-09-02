Acun Ilıcalı, Hull City'e heyecan getirdi

Türk iş insanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin transfer dönemini 16 transfer ile tamamlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Acun Ilıcalı, Hull City'e heyecan getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2022 18:06
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer döneminde 16 oyuncunun takıma katılması taraftarları heyecanlandırdı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve transfer döneminin son günlerinde Adama Traore, Dimitrios Pelkas, Xavier Simons, ve Harvey Vale'i kadrosuna katan Hull City'de taraftarlar hafta sonu oynanacak Sheffield United derbisi maçına yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiden 18.500 biletin satıldığı maç, son 5 yılın en kalabalık iç saha maçı olmayı garantiledi.

Taraftarların ilgisinin ardından açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, "Son 24 saatte transferlerimizi tamamlamak için yoğun çaba sarf ettik ve istediğimiz hamleleri yapabildik. Takımımızın gelişimini ve yavaş yavaş büyümesini izlemek bizleri heyecanlandırıyor. Pazar günü büyük bir kalabalığın önünde oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ