Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi!

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi!
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10 Mart 2025 16:52
Acun Ilıcalı hakkındaki yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiası hakkındaki iddianame kabul edildi.

Yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede aralarında Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

TEMMUZ AYINDA YARGILAMA

Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Aralarında Acun Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına temmuz ayında başlanması bekleniyor.


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