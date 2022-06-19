Acun Ilıcalı, Haji Wright'a talip oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren SonderjyskE'nin ABD'li golcüsü Haji Wright'ı gündemine aldı.



Hull Daily Mail'in haberine göre; Hull City, menajer Shota Arveladze'nin raporu üzerine Haji Wright için temaslara başladı. Antalyaspor'da gösterdiği form grafiğiyle ABD Milli Takımı'na kadar yükselen Haji Wright için Hull City'nin umutlu olduğu ve transferi önümüzdeki günlerde bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.



SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Haji için çok sayıda somut teklif aldık. Çok büyük hareketlilik var ve kısa sürede satılmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.



24 yaşındaki Haji Wright, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 31 resmi maçta 14 gol atıp 2 asist yapmıştı.





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