Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi oduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde atağa kalktı. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve uzun vadede Premier Lig'i hedefleyen Hull City, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ı listesine aldı.



ACUN ILICALI GÜÇLÜ BİR KADRO İSTİYOR



A Spor'un haberine göre; Hull City, Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Ozan Tufan ve Fransız ekibi Lille'den ayrılan Burak Yılmaz için ciddi bir opsiyon olarak görünüyor. Futbolcuların transferi için de görüşmeler başladı.



BURAK YILMAZ LİLLE'E VEDA ETTİ



2020'den bu yana Ligue 1 ekibi Lille'in formasını giyen Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle son maçına Rennes karşısında çıkmış ve takımına veda etmişti. Lille ile şampiyonluk da yaşayan golcü futbolcu toplamda 72 maçta 25 gol 10 asistlik katkı sağlamıştı. Burak Yılmaz'ın adı yakın dönemde Beşiktaş ve Adana Demirspor ile de anıldı.



OZAN TUFAN'DA SON DURUM



Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan ise sonrasında Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Ozan Tufan son sezonda Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda toplam 8 maçta süre aldı ve skor üretemedi. Oyucunun da yeni bir maceraya hazır olduğu belirtiliyor.





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