Acun Ilıcalı: "Gözlerime inanamıyorum"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol dünyasındaki hedeflerini ve İngiltere'de yaşadıklarını anlattı.

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Acun Ilıcalı: 'Gözlerime inanamıyorum'
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24 Şubat 2022 09:12
Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programında dikkat çeken yorumlar yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"Türk futbolunu çok seviyorum. Türk'ün başarısını İngiltere'de ispat etmek için, tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu. Daha sonra Türk futbolcularının da olacağı, bir dünya orada koyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

GÖZLERİME İNANAMIYORUM

"Hayatımın en büyük şokunu yaşadım diyebilirim. Tüm şehrin bizi sıcak karşılaması, o Türk bayrakları... Maçlarda Türk bayrakları açıyorlar, gözlerime inanamıyorum. Zaman içerisinde seyircilerle diyaloğumuz çok iyi oldu. Sokağa çıkmaya kalktım, 20 adım atamadım."

EN FAZLA UĞURLU GELEBİLİRİM

"Takımı aldıktan sonra benim ne etkim olabilir? Dört transfer yapmışız, hocamız da Şota. Aldığımızda zaten düşme hattıyla puan farkı 4'tü. Bu takımı ben oluşturmadım. En fazla uğurlu gelebilirim. İngiliz basınında devamlı övgüler okuyorum."

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