Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı'nın yeni golcüsü belli oldu.
Fortuna Sittard, Bundesliga takımlarından Union Berlin ile sözleşmesi sona eren Sebastian Polter'i kadrosuna kattı.
29 yaşındaki 1,92'lik golcü, Fortuna Sittard ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Queens Park Rangers gbi takımların da formasını giyen Sebastian Polter, geçen sezon Union Berlin'de 13 maçta 326 dakika süre bulurken; 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Fortuna Sittard, Bundesliga takımlarından Union Berlin ile sözleşmesi sona eren Sebastian Polter'i kadrosuna kattı.
29 yaşındaki 1,92'lik golcü, Fortuna Sittard ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Queens Park Rangers gbi takımların da formasını giyen Sebastian Polter, geçen sezon Union Berlin'de 13 maçta 326 dakika süre bulurken; 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
𝗣𝗼𝗹𝘁𝗶 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗿𝗲! 🎯
Welkom @polti1991!#SamenNaoVeure #WelkomSebastian pic.twitter.com/iBf1aY1QBA
— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) August 17, 2020