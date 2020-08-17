Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a golcü transferi yaptı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard, hücum hattına takviye yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a golcü transferi yaptı
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17 Ağustos 2020 16:11
Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı'nın yeni golcüsü belli oldu.

Fortuna Sittard, Bundesliga takımlarından Union Berlin ile sözleşmesi sona eren Sebastian Polter'i kadrosuna kattı.

29 yaşındaki 1,92'lik golcü, Fortuna Sittard ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Queens Park Rangers gbi takımların da formasını giyen Sebastian Polter, geçen sezon Union Berlin'de 13 maçta 326 dakika süre bulurken; 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



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