Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye küfür eden yarışmacıyı Masterchef'ten gönderdi

Acun Ilıcalı, Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasıyla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye küfür eden yarışmacıyı Masterchef'ten gönderdi
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21 Kasım 2020 22:51
Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a küfür eden, Fenerbahçe'ye "şikeci" diyen ve sosyal medya hesabından terbiye sınırlarını aşan paylaşımlar yapan Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasıyla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."



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