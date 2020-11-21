Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye küfür eden yarışmacıyı Masterchef'ten gönderdi

Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a küfür eden, Fenerbahçe'ye "şikeci" diyen ve sosyal medya hesabından terbiye sınırlarını aşan paylaşımlar yapan Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasıyla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."
"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."