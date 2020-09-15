Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'ye başkanlık hayalim yok'

Acun Ilıcalı, Haber Global canlı yayınında konuştu ve Fenerbahçe'ye başkan olmak gibi bir planı olmadığını söyledi.



Fenerbahçe'yi çok seviyor olmasına rağmen başkanlığı düşünmediğini kaydeden Ilıcalı, "Fenerbahçe Başkanı olmak için o konsantrasyonda olman lazım. Fenerbahçe Başkanı olma hayalim yok. Fenerbahçe stadının önünde yatardım. Fenerbahçe'nin her durumda yanında olurum. Fenerbahçe maçına gitmek için gece 12'den ertesi gün öğleye kadar stadın önünde yatardım. 13'teki maça girmek için. Normal değildim, öyle bir Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN HATALARDAN DERS ÇIKARDI"



Başkan Ali Koç'un da dersler aldığını söyleyen ünlü televizyoncu, "Ali Koç'u şöyle görüyorum; herhangi bir olayı bir öğrenme süreci vardır. Bu bir gerçek. Bu ne kadar hızlı olursa başarı o kadar çabuk geliyor. Başkanımız da şu anda bence belli hatalar yaptı bu da çok normaldi. O hatalardan derslerini çıkardı. Bir şekilde hataları azaltarak başarıya doğru gitmeye çalışıyor. O konuda destek veriyorum." dedi.



