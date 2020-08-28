Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'a talip oldu.
TRT Spor'un haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fortuna Sittard, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ı istedi.
Ali Koç yönetiminin, sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 26 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transferine izin verebileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen Miha Zajc'ın menajeri, İtalyan takımlarıyla da görüşmeleri sürdürüyor. Zajc'ın önümüzdeki hafta takımdan resmen ayrılması bekleniyor.
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TRT Spor'un haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fortuna Sittard, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ı istedi.
Ali Koç yönetiminin, sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 26 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transferine izin verebileceği belirtildi.
Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen Miha Zajc'ın menajeri, İtalyan takımlarıyla da görüşmeleri sürdürüyor. Zajc'ın önümüzdeki hafta takımdan resmen ayrılması bekleniyor.
ACUN'UN İSTEDİĞİ GÖZTEPELİ FUTBOLCU! TIKLAYIN...