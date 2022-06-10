Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den transferi doğruladı!

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçını saha kenarındaki koltuklardan takip eden Acun Ilıcalı, devre arasında Ozan Tufan ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.Hürriyet'ten Süleyman Arat; Acun Ilıcalı'nın yanına giderek etrafındaki kalabalık arasında ancak "Ozan Tufan Hull City'de mi, konu halloldu mu?" sorusunu yöneltebildiğini, Ilıcalı'nın ise 'Eveti doğru' yanıtını verdiğini aktardı.Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis geliri de elde etmesi beklenirken, bu rakamın 3-4 milyon euro arası bir tutar olacağı iddia ediliyor. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Sarı-lacivertlilerin kasasına girecek rakama bir de bonus ücreti eklenecek.Ozan Tufan'n güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro. Ozan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla geçtiğimiz dönem fiyatını 11 milyon euroya kadar çıkarmıştı.