Acun Ilıcalı: 'Emre'yi ikna etmeye çalışıyorlar'

Fenerbahçeli olduğunu her zaman söyleyen ve sarı-lacivertli camiaya her anlamda destek olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.Yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;"Emre Belözoğlu'yu şimdi futbolu bırakması için ikna etmeye çalışıyorlar. Gönül isterdi bırakmamasını ama bıraktıracaklar sanırım. İdari olarak görev alması muazzam olur. Ancak Türk futbolu için bir yıldız kaymış olacak. Kariyerini Avrupa Şampiyonası ile bitirecekti. İçinde o ukde kalacak."