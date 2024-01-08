Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.Transfer için anlaştıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "dedi.Hull City, genç oyuncunun kiralık transferi için Liverpool ile anlaşma sağladı.Kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayacak ve 21 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.Fabio Carvalho, sezonun ilk yarısını kiralık olarak RB Leipzig'te geçirmişti. Liverpool, 21 yaşındaki futbolcuyu Alman ekibinde çok fazla süre alamamasının ardından geri çağırmıştı.