Acun Ilıcalı'dan rekor satış

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City'de Keane Lewis Potter, takımdan ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Brentford ile kulüp rekorunun kırıldığı bir anlaşma sağlandığı belirtildi.İngiliz basını ise bu rakamın yaklaşık 19 milyon euro olduğunu, bonuslarla birlikte toplam ücretin 23 milyon euro'yu bulabileceğini aktardı.Öte yandan Lewis-Potter'ı kadrosuna katan Brentford ise, genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.