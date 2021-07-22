Acun Ilıcalı'dan PSV - Galatasaray maçı için açıklama

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı yayını hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Acun Ilıcalı'dan PSV - Galatasaray maçı için açıklama
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22 Temmuz 2021 11:32
Acun Ilıcalı, dün akşam oynanan PSV-Galatasaray maçında yaşanan yayın kesintisi hakkında açıklamada bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde;

"PSV - Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.."


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