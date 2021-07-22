Acun Ilıcalı'dan PSV - Galatasaray maçı için açıklama

Acun Ilıcalı, dün akşam oynanan PSV-Galatasaray maçında yaşanan yayın kesintisi hakkında açıklamada bulundu.
Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde;
"PSV - Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.."
Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde;
"PSV - Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.."