Acun Ilıcalı'dan John Lundstram kararı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan kiralık olarak kadroya kattığı John Lundstram için harekete geçti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-siyahlılar, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen tecrübeli ön liberonun performansından oldukça memnun.
2 YILLIK TEKLİF YOLDA
Sports Boom'un iddiasına göre Hull City, sezon sonunda 31 yaşındaki Lundstram'a 2 yıllık kalıcı sözleşme önermeye hazırlanıyor. Sakatlık öncesi istikrarlı bir grafik çizen İngiliz oyuncunun, kulübün uzun vadeli planlarında yer aldığı öne sürüldü.
İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR
Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lundstram'ın da kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Haberde, oyuncunun bordo-mavili kulüple olan kontratının karşılıklı feshedilebileceği iddiası da yer aldı.
SEZON PERFORMANSI
Hull City formasıyla bu sezon 10 maçta 805 dakika süre alan Lundstram, 1 kez gol sevinci yaşadı. Sakatlığını atlatmasının ardından yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.
