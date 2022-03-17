Acun Ilıcalı'dan Galatasaray-Barcelona maçı müjdesi

Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak rövanş maçı için müjdeyi Survivor All Star yarışmacılarıyla paylaştı.

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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray-Barcelona maçı müjdesi
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17 Mart 2022 11:00
Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Barcelona rövanş maçı için yapılacak sürprizi Survivor All Star yarışmacılarına söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray evinde Barcelona ile karşılaşacak. İlk maç 0-0 golsüz berabere bitince ikinci maçın önemi daha da arttı. 

Acun Ilıcalı, TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star'da ada konseyinde yarışmacılara müjdeyi duyurdu. Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Barcelona rövanş mücadelesini tüm yarışmacılara izleteceklerini, "Arkadaşlar bu maçın Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu olmaz. İki takımın da bu maçı seyretmesine izin veriyoruz" diyerek açıkladı.

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