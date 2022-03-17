Acun Ilıcalı'dan Galatasaray-Barcelona maçı müjdesi

Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Barcelona rövanş maçı için yapılacak sürprizi Survivor All Star yarışmacılarına söyledi.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray evinde Barcelona ile karşılaşacak. İlk maç 0-0 golsüz berabere bitince ikinci maçın önemi daha da arttı.



Acun Ilıcalı, TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star'da ada konseyinde yarışmacılara müjdeyi duyurdu. Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Barcelona rövanş mücadelesini tüm yarışmacılara izleteceklerini, "Arkadaşlar bu maçın Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu olmaz. İki takımın da bu maçı seyretmesine izin veriyoruz" diyerek açıkladı.





İLGİLİ VİDEO