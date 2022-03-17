Acun Ilıcalı'dan Galatasaray-Barcelona maçı müjdesi

Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Barcelona rövanş maçı için yapılacak sürprizi Survivor All Star yarışmacılarına söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray evinde Barcelona ile karşılaşacak. İlk maç 0-0 golsüz berabere bitince ikinci maçın önemi daha da arttı.
Acun Ilıcalı, TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star'da ada konseyinde yarışmacılara müjdeyi duyurdu. Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Barcelona rövanş mücadelesini tüm yarışmacılara izleteceklerini, "Arkadaşlar bu maçın Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu olmaz. İki takımın da bu maçı seyretmesine izin veriyoruz" diyerek açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray evinde Barcelona ile karşılaşacak. İlk maç 0-0 golsüz berabere bitince ikinci maçın önemi daha da arttı.
Acun Ilıcalı, TV8 kanalında yayınlanan Survivor All Star'da ada konseyinde yarışmacılara müjdeyi duyurdu. Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Barcelona rövanş mücadelesini tüm yarışmacılara izleteceklerini, "Arkadaşlar bu maçın Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu olmaz. İki takımın da bu maçı seyretmesine izin veriyoruz" diyerek açıkladı.